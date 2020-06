Rodrigo está na mira de italianos

O contrato de Rodrigo com o Valencia vai até 2022, mas seu desempenho faz times estarem dispostos a investirem para tirá-lo antes desse prazo.

A imprensa italiana afirma que o Napoli está interessado em contar com o espanhol para a temporada que vem e planeja fazer uma proposta na próxima janela de transferências.

Segundo 'Il Corriere dello Sport', o clube comandado por De Laurentiis procura um atacante e viu Rodrigo Moreno como o homem perfeito para reforçar o setor ofensivo.

O jogador de 29 anos vive sua sexta temporada no Valencia após vestir as camisas de Benfica, Bolton Wanderers e do time B do Real Madrid.