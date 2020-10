O Coritiba visitou o Ceará no Castelão e acabou sendo derrotado por 2 a 1. Essa é a 10 derrota do time de Jorginho no Brasileirão, um resultado que deixa a equipe na 19º com apenas 16 pontos. Já o Ceará é agora o 8º com 22 pontos.

Confira o gol marcado por Rodrigo Muniz na derrota do Coritiba para o Ceará!