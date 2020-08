Rodrigo não tem medo do Real Madrid: "Temos uma equipe melhor"

O Manchester City enfrenta o jogo mais importante da temporada. Recebe a visita de um Real Madrid com a moral lá em cima depois de vencer a LaLiga e com a confiança de que vai virar o 1-2 sofrido na partida de ida no Bernabéu.

Rodrigo e Pep Guardiola foram os encarregados de analisar a partida no Etihad Stadium por parte dos 'citizens'. O ex-Atlético de Madrid foi o primeiro a avaliar o evento, para o qual a equipe inglesa chega "em boa forma".

"Confiamos em nós mesmos. Estamos muito empolgados com o jogo nesta sexta-feira. Já faz muito tempo desde o último, mas estamos pensando nesse jogo desde então", disse o espanhol.

Rodrigo, apesar do City ter a vantagem, prefere ir pouco a pouco nesse mata-mata da Liga dos Campeões, que é empolgante. "Só podemos nos concentrar em uma partida. Vamos passo a passo, temos essa partida incrível que é uma final para nós", disse ele.

"É um torneio longo e queremos vencê-lo, não apenas este jogo. É um sonho para todos e para mim", disse o meia, que também apontou como objetivo mostrar que é melhor que o Real Madrid.

Embora acredite que o time de Zidane o castiga com pouco: “É mais que um time. Eles têm um jeito de jogar que não dá para relaxar. Mesmo que ganhem por 3 a 0, 4 a 0... eles não desistem. Eles são a maior equipe nisso. Acho que temos uma equipe melhor e, se fizermos as coisas certas, as coisas correrão bem para nós", explicou.

Finalmente, ele explicou um pouco o bom que esse Real tem, como Hazard, que chegará a tempo para o jogo. "Somos o tipo de equipe que quer jogar contra adversários com seus melhores jogadores em campo. Hazard é um dos melhores do mundo. Ele pode transformar um jogo e influenciar um resultado. Cabe a Zidane decidir se ele não está totalmente apto", ele adicionou.