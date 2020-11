VÍDEO: Rodrigo Santana analisa derrota do Coritiba para o Corinthians no Couto Pereira

O Coritiba recebeu o Corinthians no Couto Pereira pela 23º rodada do Campeonato Brasileiro e acabou sendo derrotado graças a um gol de pênalti marcado por Fábio Santos. Rodrigo Santana, treinador do Coxa, falou sobre o resultado.

"Dois tempos distintos. Tínhamos uma estratégia ofensiva e agressiva, mas demos muito espaço no primeiro tempo. No último terço, estamos tendo as piores decisões e isso está prejudicando. Procuramos corrigir, evoluímos no segundo tempo, mas o resultado não veio", disse em entrevista coletiva.

