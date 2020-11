Rodrigo Santana comemora chegada ao Coritiba: "É um grande desafio"

Rodrigo Santana foi apresentado nessa terça-feira como o novo treinador do Coritiba. O treinador chega para substituir Jorginho no comando técnico da equipe. O Coritiba é o atual 17º colocado com 19 pontos, bem perto de deixar a zona do rebaixamento.

"Eu encontrei um ambiente muito bom, o grupo está bem centrado, fechado, motivado, todos nos receberam de braços abertos, todos unidos no sentido de a que a equipe precisa somar pontos, uma estrutura muito boa, eu não conhecia o CT, nos dá condições de fazer um bom trabalho, um elenco que está querendo, que consegue colocar uma intensidade muito boa nos treinos, uma comunicação muito boa entre os jogadores", disse o novo treinador do Coxa.

Confira no vídeo acima a apresentação de Rodrigo Santana no Coritiba!