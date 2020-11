O Coritiba recebeu o Corinthians nessa quarta-feira e foi derrotado pelo placar de 1 a 0, em jogo válido da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020.

Confira no vídeo acima as palavras do técnico Rodrigo Santana, que demonstra otimismo e acredita que o Coxa vai reverter a situação complicada na tabela - 19º colocado, com 20 pontos.