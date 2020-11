Rodrigo Santana: "Podíamos sair daqui com a vitória"

Em visita ao líder, válida pela 20ª rodada do Brasileirão, o Coritiba saiu duas vezes atrás no placar, ficou com um a mais em campo e conseguiu empatar o jogo no Beira-Rio.

Com o resultado, o Coxa volta para casa com 20 pontos e a 15ª posição na tabela. Após a partida, o técnico Rodrigo Santana comentou o desempenho da equipe e lamentou o fato de não ter aproveitado a oportunidade de garantir uma vitória.

“A tabela é muito pesada no início do returno, enfrentar o líder dentro da sua casa com uma equipe que foi montada para disputar a Libertadores da América, sabemos que é um elenco muito forte. Fizemos uma semana de trabalho muito boa, porém na sexta-feira fomos pegos de surpresa com desfalques para enfrentar uma equipe dura como o Internacional. Mas acredito que o grupo absorveu muito bem a estratégia, e poderíamos ter saído até com a vitória”, disse Santana - confira um trecho da entrevista no vídeo acima.

Referindo-se aos desfalques de Sarrafiore (questões contratuais), e de Cerutti (lesão na coxa), o técnico voltou a lamentar as ausências. “Como eu disse na minha apresentação, cada rodada é um cenário, e a gente não estava esperando encontrar tantas dificuldades antes de um jogo duríssimo como esse, perdendo oito atletas", acrescentou Santana.

“Estávamos sem um lateral-esquerdo no momento, então a gente improvisou o Mattheus nessa posição. É um jogador de muita técnica, que tem a altura boa para esse tipo de jogo como contra a equipe do Inter, que é um time de muita força e de muita bola aérea, então procuramos ele, por já ter jogado de meia e também de segundo volante. Ele tem um passe bom e acredito que deu certo, ele foi muito feliz ali, conseguiu contribuir bastante, e foi até o limite dele”, avaliou Santana.

Na 21ª rodada, o Colorado visita o Santos em jogo marcado para o próximo sábado. Um dia depois, o Coxa recebe o Bahia.