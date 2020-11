VÍDEO: Rodrigo Santana vê 'vacilo' do Coritiba, mas comemora empate

Em visita ao líder, válida pela 20ª rodada do Brasileirão, o Coritiba saiu duas vezes atrás no placar, ficou com um a mais em campo e conseguiu empatar o jogo no Beira-Rio. Com o resultado, o Coxa volta para casa com 20 pontos e a 15ª posição na tabela.

Após a partida, Rodrigo Santana comentou o desempenho da equipe, valou sobre 'vacilo' e exaltou o ponto conquistado contra o Colorado. Agora, o técnico pensa na partida da 21ª rodada, marcada para o próximo domingo, quando o time paranaense recebe o Bahia.