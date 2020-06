Rodriguinho chama Cruzeiro de “barca furada” e revolta torcida

O meia Rodriguinho, atualmente emprestado ao Bahia, irritou a torcida do Cruzeiro ao falar em tom de brincadeira durante participação no programa Resenha ESPN que "entrou em uma barca furada" ao acertar com o clube celeste.

“O Edilson (lateral) me ligou bastante para eu ir para o Cruzeiro. Ele falava que era maravilhoso, bom demais e tal. Eu fui animadão. Até hoje eu brinco com ele e falo: ‘Poxa, Ed, você é meu amigo e me colocou numa barca furada’”, afirmou o jogador.

“Não tinha como imaginar o que ia acontecer. Tinham três clubes que poderiam me trazer do Egito: Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. O Cruzeiro seria a melhor opção. A gente só não saberia que teria uma surpresinha no final igual Kinder Ovo”, completou.

A declaração pegou bem mal entre os cruzeirenses, que criticaram o jogador nas redes sociais. Confira algumas reações abaixo.