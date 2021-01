Rodrygo completa 20 anos em seu momento mais delicado

Nascido em 9 de janeiro de 2001, Rodrygo celebra neste sábado 20 anos de uma vida que já muita responsabilidade e sucesso precoces. Jovem valorizado em um dos maiores clubes do mundo, ele tem motivos para comemorar, ainda que em meio a dias difíceis.

Desde 23 de dezembro, o brasileiro se recupera de problema físico sofrido durante o primeiro tempo do jogo contra o Granada no estádio Alfredo di Stéfano. O atacante sofreu uma lesão muscular afetando o tendão no bíceps femoral direito.

A recuperação pode deixá-lo afastado dos gramados até março, mas com longa carreira pela frente é apenas um obstáculo a ser superado antes de seguir sua trajetória promissora com o Real Madrid.

Após deixar o Santos com 17 gols e oito assistências em 80 jogos disputados, Rodrygo iniciou sua passagem pelo gigante do Santiago Bernabéu na temporada 2019-20. Desde então, soma 43 partidas (23 como titular), oito gols e sete assistências.