Rodrygo e Oberdorf vencem o NxGn 2020 de melhores jovens talentos

O ponta do Real Madrid Rodrygo e a meia campista do SGS Essen, da Alemanha, Lena Oberdorf são os grandes vencedores do NxGn 2020, prêmio da 'Goal' que elege os melhores talentos jovens do futebol mundial.

Jornalistas de 42 edições da 'Goal' votaram nas revelações mais brilhantes do futebol nascidas a partir do dia 1º de janeiro de 2001.

Entre os vencedores anteriores do prêmio masculino estão jogadores como Jadon Sancho, Justin Kluivert e Gianluigi Donnarumma. Assim, Rodrygo luta para que possa repetir o sucesso de seus antecessores e continuar seu desenvolvimento.

Contratado do Santos por € 45 milhões (R$ 255 milhões) na metade de 2018, Rodrygo se juntou ao Real Madrid no início da atual temporada e teve um rápido impacto no time de Zinedine Zidane logo em seus primeiros jogos na Espanha.

Ele precisou de apenas 93 segundos para marcar o seu primeiro gol pelos Los Blancos antes de se tornar o jogador mais jovem a conseguir um hat-trick perfeito na Liga dos Campeões na vitória contra o Galatasaray, no começo de novembro.

Este retrospecto lhe rendeu a primeira convocação para a seleção brasileira principal, com o jogador recebendo até mesmo o apelido de "novo Neymar". Sua estreia foi contra a Argentina, também em novembro.

Até a paralisação da temporada 19/20, Rodrygo havia marcado sete gols e dado duas assistências em 18 partidas pelo Real, que briga pelo título de LaLiga e da Liga dos Campeões.

"Não faz sentido vencer o prêmio mas não continuar evoluindo em campo", disse ele à 'Goal' quando recebeu o troféu.

"Este prêmio me motiva muito, me dá muita confiança. Eu espero que isso aconteça, que eu continue muito bem nesta temporada".

Rodrygo venceu o atacante Ansu Fati, atacante do Barcelona que ficou no segundo lugar após explodir no Camp Nou nesta temporada.

Fati se tornou o jogador mais novo na história a marcar na Liga dos Campeões com o gol da vitória contra a Inter de Milão, em dezembro, e tem sido tratado como o possível sucessor de Leo Messi quando o argentino deixar o Camp Nou.

O atacante do Manchester United, Mason Greenwood, completa o top três depois de uma temporada em que mostrou uma rápida evolução sob o comando de Ole Gunnar Solskjaer.

O jogador da seleção inglesa se tornou o artilheiro mais novo na história dos Red Devils em setembro e ocupa uma posição fundamental no United, que tenta voltar à Liga dos Campeões na próxima temporada.

Companheiro de Rodrygo, o brasileiro Reinier, está em quarto lugar na lista, se juntou ao seu compatriota no Santiago Bernabéu em janeiro, após uma campanha de estreia no Flamengo, com suas atuações lhe valendo comparações com Kaká.

Já Eduardo Camavinga, do Rennes, termina em quinto lugar, com o meio-campista de 17 anos nos radares do Real Madrid e do Barcelona depois de ter feito algumas atuações decisivas na Ligue 1 neste período.

A lista completa dos 50 jogadores também inclui Gabriel Martinelli, Takefusa Kubo, Giovanni Reyna, Billy Gilmour e Youssoufa Moukoko. Entre os brasileiros, além de Rodrygo e Martinelli (Arsenal), aparecem Reinier (Real Madrid), João Pedro (Watford), Gabriel Veron (Palmeiras) e Marcos Paulo (Fluminense).

Lena Oberdorf, por sua vez, é a primeira vencedora do prêmio feminino, depois de um ano em que ela se tornou a jogadora mais jovem a representar a Alemanha em nível internacional.

Apesar de só ter completado 18 anos em dezembro, a meio-campista se tornou titular tanto no clube quanto na seleção e está no caminho para se tornar uma estrela do futebol mundial mais cedo ou mais tarde.

"Eu estou muito orgulhosa... é muita motivação para eu continuar", disse Oberdorf à 'Goal' ao receber o troféu NxGn.