"Só tem um Neymar. Só tem um Robinho. Eu quero ser o Rodrygo"

A sua ainda breve carreira no Real Madrid está evoluindo, mas Rodrygo não para de crescer e ele mesmo se sente assim. O ponta é internacional absoluto pelo Brasil, que neste fim de semana jogou contra a Bolívia e na terça à noite enfrenta o Peru em Lima.

Depois do duelo com os bolivianos, Rodrygo analisou para a imprensa como está enfrentando esta segunda temporada como jogador do Real Madrid. E uma das chaves para sua intervenção foi sua relação com Zinedine Zidane e a forma como o técnico merengue o está influenciando.

“Trabalhar com ele no Real Madrid torna mais fácil eu poder jogar pelos lados. Quando percebi que teria mais oportunidades se aprendesse a jogar dos dois lados, foi muito importante para mim. No Real comecei a jogar mais pela direita. Tem sido um processo de adaptação, mas me dá opções não só para jogar assim na equipe, mas também na Seleção. Isso me favorece”, explicou Rodrygo.

“Sou um menino que ouve muito o que os mais experientes dizem. Nesse ano acho que amadureci muito em todas as áreas da minha vida. Estou muito feliz por várias pessoas me terem ajudado”, continuou.

Além disso, o brasileiro rejeitou comparações com dois ilustres que saíram da mesma base que ele: "Desde o início da minha carreira no Santos, eles já faziam comparações com Neymar e Robinho. Sempre quis ser Rodrygo, fazer minha história".

“Eles já têm a deles. Ainda estou começando. Só tem um Neymar. Só tem um Robinho. Sempre tentei tirar esse peso e tentar ser o Rodrygo", concluiu.