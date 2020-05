Rodrygo volta motivado por "intuito de ganhar a Liga”

Rodrygo é uma das apostas para os próximos tempos do Real Madrid. O jovem chegou mostrando serviço e foi ganhando a confiança de Zidane e da torcida, que se empolgou com um bom início do brasileiro, que chegou nesta temporada e teve atuações pelo time B e pela equipe principal.

Nesta sexta-feira, o atacante procedente do Santos concedeu entrevista ao clube e falou sobre as ambições após o retorno de uma quarentena com muito treino caseiro.

“Treinei em casa durante a quarentena, fiz todo o trabalho possível e tudo o que me pediram para poder chegar em forma aos treinos. Sabemos que a Liga vai voltar e os adeptos também sabem. Trabalhamos duro para dar o máximo quando a competição regressar e com o intuito de ganhar a Liga”, contou o brasilerio.

“Durante a primeira semana realizámos uns treinos mais individuais e agora podemos treinar juntos em grupo, tocar na bola e bater a gol. Assim, passo a passo estamos a voltar à normalidade e, aos poucos, a recuperar a nossa melhor forma. É assim que temos de continuar".

O atacante, nesta temporada, disputou 18 partidas, sendo titular em onze. Soma sete gols e uma assistência; isto é, a média é de quase uma rede balançada a cada dois jogos.