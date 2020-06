Roger Guedes tem aval do Shandong Luneng para procurar novo clube

Roger Guedes está autorizado a procurar um novo clube. A Goal apurou que o Shandong Luneng, para já incapacitado de contar com o jogador, visto que as fronteiras no país estão fechadas desde abril e só devem reabrir em outubro, aceitou colocá-lo no mercado, seja para venda ou empréstimo.

Com a liga nacional prevista para começar na primeira quinzena de julho, os clubes, a princípio, vão ficar desfalcados dos atletas estrangeiros - mesmo que tenham residência fixa - que neste momento estão fora, entre eles diversos brasileiros, como é o caso do ex-atacante de Criciúma, Palmeiras e Atlético-MG.

No caso de uma negociação por empréstimo com futebol do Brasil, o clube responsável pela contratação de Róger, além de obrigado a arcar com pagamento integral do salário, vai precisar desembolsar 3 milhões de euros (quase R$ 18 milhões), que, vale lembrar, foi a multa imposta pelo Palmeiras quando negociou o atacante com os chineses em meados de 2018.

Aos 23 anos e vinculado ao Shandong até julho de 2022, Róger Guedes é um antigo sonho de consumo do Galo, onde jogou em 2018, tendo feito 28 jogos e marcado 13 gols. Deixou uma boa impressão interna e também com os torcedores. O próprio jogador, diz o portal 'Goal', vê com bons olhos o retorno ao clube mineiro. Mais interessados devem surgir nas próximas semanas, possivelmente de Portugal - o Porto observa-o há meses.

Outros brasileiros com contrato na China também estão "presos" no Brasil neste momento, como, por exemplo, Paulinho e Renato Augusto. A dupla, por enquanto, não recebeu qualquer aviso e, por isso, continua nos planos de Guangzhou Evergrande e Beijing Guoan, respectivamente.