Roger Machado é apresentado pelo Fluminense

O Fluminense apresentou o treinador que comandará a equipe na temporada 2021. Roger Machado havia sido confirmado na terça-feira, mas agora já comanda os treinos da equipe e concedeu entrevista neste sábado.

"Confesso que esse momento ele para mim foi esperado por muito tempo. Poder estar sendo anunciado como treinador do clube depois de 13 anos como atleta profissional aqui, e tendo tido parte da minha vida aqui na instituição. Sei o desafio que tenho em mãos, o tamanho da responsabilidade, mas tenho certeza, dando continuidade ao trabalho feito até o momento, temos possibilidade de seguir construindo a história do clube com conquistas. É uma honra muito grande, muito obrigado", disse Roger, que marcou o gol do título da Copa do Brasil de 2007 contra o Figueirense.

O técnico chega com os auxiliares Roberto Ribas e James Freitas, além do analista de desempenho Jussan Anjolin Lara. Ele também conta com a comissão técnica permanente do Fluminense, comandada por Marcão.

“O nível de futebol que encerramos essa temporada nos deixa com um otimismo muito grande. A mescla dos experientes e de Xerém mostra que temos força necessária para vislumbrar um futuro longo na Libertadores”, comentou o técnico.

"Evidentemente o fator decisivo dessa combinação que me trouxe até aqui foi entender o planejamento, o projeto que me mostraram, e passei a entender o que gostaria de fazer para esse momento, de poder ajudar a reformular o clube. Disputar competições importantes, trabalhar com o que eu entendo, que é essa combinação importante de revelações, que Xerém nos dá, e a experiência de jogadores mais vividos. Mas não posso deixar de dizer que emocionalmente teve uma decisão muito forte de voltar para casa, a esse ambiente que 13 anos atrás convivi com muita intensidade. De me relacionar com pessoas que muitas delas ainda estão por aqui, construindo a história do clube, e pude participar durante três anos, em uma das fases mais importantes que vivi", acrescentou.

Roger deverá ter um elenco com pouco investimento em contratações, mas que vem embalado após uma melhora de rendimento no segundo turno do Brasileirão.

"Tenho a certeza pelo ano como finalizou, como a equipe está estruturada, os resultados positivos que conquistamos, isso me dá convicção de que temos um grupo forte, quase que completo. Associando ao nosso grupo a juventude dos meninos de Xerém, que se mostraram promissores, com a experiência de jogadores mais vividos, acho que essa parceria é combinação ideal para uma equipe competitiva. Claro que uma equipe grande sempre deve estar aberta a prospectar novos talentos. Mas, mediante o conhecimento mais aprimorado, vamos sentar e programar questões para um futuro imediato, a médio prazo e longo prazo. Tudo partindo do princípio do que a gente tem à disposição nesse momento mostrou ser de grande capacidade e futuro. A gente já vai ver no Estadual com esses jovens valores que Xerém está acostumado a revelar", comentou.

"Eu gosto de um time que seja agressivo, contundente, que jogue aproximado e que tenha posse de bola, mas que ela seja um meio para se chegar ao gol adversário", explicou o treinador.

Aos 45 anos, Roger estava sem clube desde setembro de 2020, quando foi demitido do Bahia. Com passagens por Juventude, Novo Hamburgo, Grêmio, Atlético-MG e Palmeiras, ele já conquistou um Campeonato Mineiro (2017) e o bi-campeonato baiano (2019 e 2020).