Rogério Ceni, otimista pelo título em reta final contra gigantes

Com o empate em 1 a 1 diante do Red Bull Bragantino, o time de Rogério Ceni soma 65 pontos e segue em segundo lugar. Após a partida, o técnico avaliou o desempenho da equipe.

"Foi o jogo que menos oscilamos do primeiro para o segundo tempo. Depois que levamos o gol, ficamos um pouco abalados, mas depois retomamos, criamos chances. Aí é o imponderável. Enfrentamos um time que propõe e criamos as chances. Um bom jogo que fizemos e não conseguimos a liderança. Nós erramos no momento do lance do empate. Mas não vejo desconcentração. Tivemos uma indecisão que ocasionou o gol. E até o último minuto tivemos uma chance dentro da pequena área. Não perdemos a concentração. Cometemos um erro", avaliou Ceni.

O treinador está otimista para a reta final, em que enfrentará Corinthians, Internacional e São Paulo. "Tenho certeza de que o Flamengo vai chegar na última rodada, contra o São Paulo, brigando pelo título brasileiro", projetou.

"Fico feliz porque era uma série de três jogos segunda, quinta e domingo, e eu fiquei abismado com time. Até por isso não mexi. Claro que sofremos contra-ataques, mas todos muito motivados. Explicar o motivo de não ter vindo a vitória é complicado. Só posso dizer que esse time não desiste do título. Se jogar dessa maneira nos três jogos, temos condições de vencer. O campeonato não acaba hoje. Ficamos chateados, tristes, porque já poderíamos estar na liderança e pressionando o Inter. Dessa maneira, podemos vencer os três jogos. O Inter também tem jogos difíceis", disse o técnico.

O Inter lidera com um ponto a mais, mas tendo um jogo a mais para disputar. O Colorado entra em campo na quarta-feira, quando recebe o Sport. A próxima partida do Flamengo será no domingo, quando recebe o Corinthians.