Rogério Ceni analisa empate e projeta jogo da volta no Maracanã

Rogério Ceni fez a sua estreia como treinador na Libertadores! O Flamengo foi até Buenos Aires encarar o Racing e saiu de lá com um empate, um resultado que diante das circunstâncias foi muito positivo. O treinador avaliou a partida após o apito final.

"O Flamengo joga sempre com a postura de tentar pressionar, atacar. Nem sempre é possível o tempo todo, o campo com muita chuva, pesado. Jogamos no sábado, estamos jogando 72 horas depois com viagem. A sequência é grande. O adversário é um grande time da Argentina, é uma Libertadores, Flamengo, Racing, é natural que eles tenham bons momentos no jogo. O Flamengo não vai dominar todos os jogos", disse o treinador em entrevista coletiva.

