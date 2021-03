VÍDEO: Ceni antecipa volta das férias e acompanha treino do Flamengo

No próximo dia 14/03, o Flamengo recebe o Fluminense pela 3ª rodada do Carioca, um clássico do futebol carioca que agora se repete no torneio estadual.

No vídeo acima, você confere como vem sendo o treino rubro-negro. A surpresa do dia ficou por conta da presença do técnico Rogério Ceni, que antecipou o retorno das férias. Ele já começou os planejamentos para a temporada 2021 e também deu força aos Garotos do Ninho para a sequência do Campeonato Carioca.