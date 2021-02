Rogério Ceni e os extremos de seu Flamengo, da mudança de Arão às substituições de Gabigol

Três meses se passaram desde a chegada de Rogério Ceni ao Flamengo, e entre altos e baixos no clube carioca, o ex-goleiro demonstra sua intenção de seguir no comando do rubro-negro para a próximo temporada.

Após um início turbulento no Flamengo, Ceni só conseguiu sua primeira vitória no comando do clube após quatro partidas. Eliminações na Copa do Brasil contra o São Paulo e a queda na Libertadores contra o Racing criaram um clima de desconfiança com o treinador, que vinha de um bom trabalho no Fortaleza, mas também de uma demissão precoce no São Paulo.

Vindo de uma sequência de três vitórias consecutivas no Brasileirão, o time de Rogério Ceni parece começar a encaixar, e grande parte do sucesso recente é atribuído aos ajustes defensivos promovidos pelo treinador.

Desfalcado de Rodrigo Caio, seu principal defensor, Ceni parece ter encontrado em Willian Arão (que normalmente atua como volante) a solução para a posição. Já são cinco partidas consecutivas do jogador na posição, onde o Flamengo venceu quatro vezes e perdeu apenas uma.

Enquanto é elogiado pela solução exótica (porém eficiente) para os problemas defensivos da equipe, Ceni convive com as cobranças que envolvem a escalação de Gabigol como principal jogador de ataque e as constantes substituições ao camisa 9, que criam situações desconfortáveis.

Mesmo marcando gols decisivos para o Fla (são 29 nos 34 jogos da temporada de 2020), o destaque dos títulos de 2019 segue sendo colocado no banco ao final das partidas. Em suas 13 participações desde a chegada de Ceni, Gabigol foi substituído em 11 ocasiões, além de ser expulso uma vez e entrar do banco em outra. Isso significa que o atacante nunca jogou os 90 minutos sob o comando do ex-goleiro.

Além de reações revoltadas de Gabriel após as substituições, as decisões de Ceni também incomodam àqueles que sonham com uma dupla entre Gabigol e Pedro no ataque rubro-negro, escolha que não parece fazer a cabeça do treinador.

Ainda na briga pelo título do Brasileirão 2020, Ceni precisa encontrar o equilíbrio para a cartada final do Fla na temporada. Os resultados das próximas semanas podem definir o futuro do técnico no clube carioca.