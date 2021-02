VÍDEO: "Esse time não desiste do título"

Com o empate em 1 a 1 diante do Red Bull Bragantino, o time de Rogério Ceni soma 65 pontos e segue em segundo lugar do Campeonato Brasileiro após a 35ª rodada.

Confira no vídeo acima o depoimento do treinador, que está otimista para a reta final, em que enfrentará Corinthians, Internacional e São Paulo.

O Inter lidera com um ponto a mais, mas tendo um jogo a mais para disputar, e entra em campo na quarta-feira, quando recebe o Sport. A próxima partida do Flamengo será no domingo, quando recebe o Corinthians.