No último dia 20/12, o Flamengo recebeu o Bahia e, em um jogo com duas viradas, discussão e expulsões, o clube rubro-negro acabou saindo com a vitória por 4 a 3 com gols de Bruno Henrique, Mauricio Isla, Pedro e Victor Santos.

No vídeo acima, você confere uma coletiva com Rogério Ceni, onde ele exalta o futebol apresentado por Gerson.