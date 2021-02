Rogério Ceni fala das possibilidades do Flamengo pelo título Brasileiro

O Flamengo recebeu o Vasco nessa quinta-feira em um clássico válido pela 34º rodada do Campeonato Brasileiro. O rubro-negro venceu por 2 a 0 com gols de Bruno Henrique e Gabigol.

Com o resultado, o time de Rogério Ceni diminuiu a diferença para o Internacional para apenas dois pontos. O Colorado continua na liderança com 66 pontos, mas o empate contra o Furacão permitiu a aproximação do Fla. Após a partida, Ceni falou sobre a possibilidade de título.

"Eu trabalho da mesma maneira todos os dias. Eu vi pra cá com o objetivo, com o sonho de trabalhar muito e ter a oportunidade de brigar por um título. Eu acho que hoje o Flamengo se aproxima dessa briga, são dois pontos de diferença. Temos um jogo dificílimo já no domingo contra o Red Bull, mas já é melhor, faltando quatro rodadas, por mais difícil que seja a nossa tabela, depender de si próprio para chegar ao título. O caminho é longo, mas temos possibilidades", frizou o treinador do Flamengo.

Confira no vídeo acima o que disse Rogério Ceni!