Rogério Ceni nega qualquer clima ruim com Gabigol

O Flamengo venceu o Vasco da Gama pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao final da partida, o treinador rubro-negro, Rogério Ceni negou qualquer tipo de problema com o atacante Gabriel.

"Eu acho que nenhum jogador gosta de ser substituído. Eu vejo pelo outro lado, vocês me perguntaram sobre o número de gols que o Flamengo perdeu, eu vi do número de chances que o Flamengo criou. Eu acho que cada um tem um comportamento e age de uma maneira. Mas não tem problema não, eu conheço bem o Gabriel, trabalho com ele todos os dias", disse Ceni

"Sei que ele queria ficar mais tempo em campo, mas nós temos o Pedro também que é um jogador importante nessa função. Naquele momento precisava de um jogador para segurar um pouco mais a bola para a chegada dos outros jogadores. Logo depois até saiu o gol. Não sem problema nenhum", completou.

Com a vitória no clássico carioca, o Flamengo chegou aos 64 pontos e diminuiu a diferença em relação ao líder Internacional. No domingo o Fla visita o embalado Red Bull Bragantino.

Confira no vídeo acima o que disse Rogério Ceni!