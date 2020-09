Rogério Ceni, Ney Franco e mais: quem pode ser o novo técnico do Cruzeiro?

Depois de uma sequência ruim na Série B, o Cruzeiro anunciou nesta terça-feira (8) o desligamento do técnico Enderson Moreira do comando da equipe. Assim, alguns nomes já começam a circular como possíveis substitutos.

Com apenas 12 jogos à frente do Cruzeiro e uma sequência de seis partidas sem vitória, Enderson Moreira deixa o time na 16ª colocação da segunda divisão do Campeonato Brasileiro e sem muito carinho da torcida.

Por enquanto, Rogério Micale, treinador da equipe sub-20, assume interinamente a equipe, mas a diretoria, tentando se recuperar do prejuízo, já corre atrás de um novo nome para a beirada do campo.

Quem pode ser o novo técnico do Cruzeiro?

Rogério Ceni​

O atual comandante do Fortaleza teve o seu retorno à Toca da Raposa cogitado, porém, segundo a Rádio Itatiaia, recusou a oferta, depois de uma passagem turbulenta pelo Cruzeiro.

Ney Franco

O ex-Goiás é um dos nomes que ganha mais força nos bastidores celestes. Ney está sem clube desde agosto, quando uma sequência ruim na Série A o fez ser demitido do Goiás.

Segundo o 'GE', o treinador e o clube, inclusive, já estão com conversas abertas.

Alberto Valentim

Mais um dos nomes estudados pelo Cruzeiro foi o do ex-Botafogo. Segundo a Rádio Itatiaia, o nome do jovem treinador está sendo tratado em paralelo com o de Ney Franco, mas com menos força.

Dorival Júnior e Roger Machado

Os dois chegaram a ser tratados pela diretoria, no entanto, os altos salários aparecem como empecilhos ao Cruzeiro e atrapalham a evolução das conversas.

Quem a torcida está pedindo?

Quando a demissão de Enderson Moreira foi anunciada, a torcida celeste começou a se manifestar nas redes sociais com alguns nomes em mente. Lisca, Marcelo Oliveira e o próprio Dorival Jr. entraram entre os assuntos do momento no Twitter ao serem sugeridos pelos torcedores.

Lisca atualmente está no América-MG, Marcelo Oliveira - que já treinou o Cruzeiro entre 2013 e 2015 e conquistou dois Brasileiros e um Mineiro pelo time - está livre no mercado desde que deixou o Fluminense em 2018. Dorival Jr também está sem clube, desde que se desligou do Athletico-PR no final de agosto.