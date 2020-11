VÍDEO: "O resultado não mostra o que foi a realidade do jogo"

Anunciado nessa terça-feira na conta oficial do Flamengo no Twitter, Rogério Ceni chega para assumir o banco do Flamengo até dezembro de 2021.

No vídeo acima, você confere a coletiva do técnico após a estreia dele no banco do Mengo, perdendo para o São Paulo por 2 a 1. Ceni falou sobre a partida e disse que o resultado não fez jus ao jogo apresentado, já que a falha de Hugo ao perder a bola na pequena área ao tentar sair jogando com os pés, acabou dando a vitória ao time paulista.