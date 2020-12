Rogério Ceni pode ter Gabigol e Bruno Henrique contra o Santos

O Flamengo se reapresentou na tarde desta segunda-feira (7), no Ninho do Urubu, e iniciou a preparação para o confronto contra o Santos, no próximo domingo (13), pelo Campeonato Brasileiro. A boa notícia é que há grandes chances de Rogério Ceni poder contar com Gabigol.

O camisa 9, que ainda faz atividades específicas por conta de um desequilíbrio muscular, vem evoluindo e tem em seu planejamento retornar aos trabalhos com o grupo nesta semana. Logo, se tudo correr dentro do esperado, o jogador ficará à disposição contra o ex-clube.

Bruno Henrique não preocupa

Durante a partida contra o Botafogo, no último sábado (5), Bruno Henrique saiu de campo com dores na parte de trás do joelho. No entanto, o atleta se apresentou sem dores, foi reavaliado e teve lesão descartada.

Se o Flamengo terá a importante dupla à disposição, o Santos coleciona desfalques importantes. Cuca não contará com atacante Yeferson Soteldo, o zagueiro Lucas Veríssimo e volante Diego Pituca, eles receberam o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Palmeiras e vão cumprir suspensão.