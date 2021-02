Rogério Ceni sabe do interesse do São Paulo mas prefere focar no Flamengo

Após mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, desta vez para o Atlético-GO, Fernando Diniz vive momento de grande pressão no São Paulo. O futuro do treinador está em xeque e nesta segunda-feira (01), uma reunião com o presidente Julio Casares pode celar a sua saída. No meio de tudo isso, a diretoria Tricolor já debate internamente nomes para a temporada 2021.

A situação, no entanto, não é tão simples. Faltam apenas cinco jogos para o término do Brasileirão e qualquer decisão será determinante para o futuro do São Paulo na temporada 2021. Vendo o título cada vez mais distante, há quem tema até por ficar de fora da fase de grupos da Copa Libertadores.

Diante deste cenário, o São Paulo debate possíveis nomes para comandar a equipe na próxima temporada. Diniz está desgastado depois de eliminações e uma quebra brusca na reta final do Campeonato Brasileiro, que se encaminhava para um final mais tranquilo.

O nome dos "sonhos" de Julio Casares é Rogério Ceni, que também não tem seu futuro garantido no Flamengo para a temporada 2021. A situação do ídolo tricolor é delicada. Apesar de ter o aval de boa parte do elenco rubro-negro, Ceni ainda não conseguiu conquistar a confiança da torcida e ainda está no cargo apenas por falta de uma opção no mercado que agrade a diretoria.

Depois da derrota para o Ceará, Rogério Ceni esteve prestes a ser demitido, mas foi sustentado no cargo pelo fato do Flamengo não ter um auxiliar fixo na comissão técnica do clube e pela diretoria não achar prudente colocar um técnico "tampão".

Ceni sabe do interesse do São Paulo, mas prefere deixar o assunto em segundo plano e focar na reta final do Campeonato Brasileiro com o Flamengo. O treinador gosta do clube carioca e acredita que, com tempo e uma pré-temporada pela frente, possa fazer um grande trabalho.

Nos bastidores, o Ceni sabe que com a diretoria está um pouco distante do prestígio que tinha quando chegou ao clube, mas em caso de título, acredita que pode receber uma nova chance de se manter no cargo. Ele tem contrato com o Rubro-Negro até dezembro de 2021.

Abel Braga de olho no São Paulo

Segundo apuração do portal 'Goal', Abel Braga está bem cotado no São Paulo e se agrada com a possibilidade de dirigir o Tricolor Paulista. O treinador, de 68 anos, não deve ficar no Internacional mesmo conquistando o título brasileiro.