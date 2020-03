"Rogerio Ceni sempre foi minha inspiração"

Ederson, goleiro da Seleção Brasileira e dono da posição no Manchester City conversou com os veículos de comunicação do clube e revelou que Rogerio Ceni é o seu maior ídolo.

"Quando comecei a jogar na escola, não tinha um ídolo, nem gostava tanto assim de futebol. Comecei a jogar umas três vezes por semana por influência do meu irmão e também por causa dos meus amigos. Então, comecei a jogar e depois de ir para o gol, comecei também a seguir o Rogério Ceni, desde então tornou-se a minha inspiração e o meu ídolo", disse o goleiro 'citizen'.

O jogador também falou sobre as dificuldades que enfrentou no início da carreira, para conciliar os treinos e o estudo.

"Era um sacrifício enorme. Meu pai costumava acordar às 5 da manhã para ir trabalhar e saíamos de casa ao mesmo tempo, para que eu pudesse ir aos treinamentos. Eu precisava pegar dois ônibus, depois o ônibus do clube e era a mesma coisa na volta. Muitas vezes eu nem tinha tempo para almoçar porquê precisava ir direto para a escola", revelou.

Na atual temporada o goleiro disputou 31 jogos com a camisa do City, com 2.667 minutos em campo.