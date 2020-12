VÍDEO: "Temos que fazer o time de 2019 acordar cada vez mais"

O Flamengo derrotou o Santos por 4 a 1, pela 25ª rodada do Brasileirão e manteve a escrita positiva contra o Alvinegro Praiano. Gérson abriu o placar, Filipe Luis deixou o dele e Gabriel Barbosa fez dois gols. Bruno Marques descontou para os visitantes.

Confira no vídeo acima as palavras do técnico Rogério Ceni após a partida, que deixa o time carioca em terceiro lugar, com 45 pontos. O Santos agora é o oitavo colocado e soma 38 pontos.