Ceni se irrita com falta mal cobrada pelo Fortaleza e viraliza

O Fortaleza recebeu o Fluminense no último sábado (31) pela 19ª rodada do Brasileirão, e apesar da derrota por 1 a 0, a partida ficou marcada pela reação do treinador Rogério Ceni a uma falta mal cobrada por um de seus comandados.

O lance aconteceu aos 5:30 do segundo tempo, quando o Fortaleza teve falta frontal perigosa para bater, com o jogo ainda empatado em 0x0. Depois de Carlinhos passar pela bola, o meia Felipe carimbou a barreira com força, para desespero do ex-goleiro, famoso por sua precisão nas bolas paradas.

Em um corte de câmera, foi possível ver o treinador revoltado com o erro do jogador. Enquanto acenava freneticamente com as mãos, Ceni pôde ser ouvido xingando Felipe a plenos pulmões, em áudio captado pelos microfones na Arena Castelão.

A reação de Ceni viralizou nas redes sociais, com inúmeras publicações destacando os gritos furiosos do treinador, e outras ressaltando a qualidade da batida do goleiro em seus tempos de São Paulo.

Na coletiva após a derrota, Rogério criticou duramente a atuação do árbitro Marielson Alves Silva, chegando a acusar o baiano de ter “estragado o jogo”. As queixas são referentes à expulsão do zagueiro Roger Carvalho, que aos olhos do treinador foi exagerada.

Quinze minutos depois do lance, Wellington Silva marcaria o único gol da partida, garantindo a vitória para o Fluminense e colocando o clube carioca na zona de classificação direta para a Libertadores. Com a derrota em casa, o Fortaleza de Ceni encerra uma sequência de oito partidas sem perder no Brasileirão, e ocupa a 8ª posição na tabela.

Maior goleiro-artilheiro da história do futebol, Rogério Ceni acumula impressionantes 131 gols na carreira, sendo 61 em cobranças de falta, 69 de pênalti e um com a bola em jogo. Ceni ainda é o recordista de partidas com a camisa do São Paulo (1237), tendo atuado mais do que o dobro de vezes do segundo colocado, o também goleiro Waldir Peres.

O próximo compromisso do Fortaleza é o duelo contra o Athletico Paranaense, no próximo sábado (7). Já no dia 14 de novembro, Ceni volta a encontrar o São Paulo, dessa vez pelo Campeonato Brasileiro.