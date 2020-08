Roma dá voto de confiança a Fonseca após eliminação

A convicção na Roma faz a diretoria apostar na continuidade do trabalho de Paulo Fonseca, mesmo sem ter sucesso na Europa League. Apesar da eliminação contra o Sevilla, o treinador permanecerá no comando do time.

Segundo 'Corriere di Roma', a intenção é manter o técnico nascido em Moçambique no mínimo por mais uma temporada. No entanto, o jornal afirma que um bom início da próxima campanha é fundamental para que ele siga no cargo.

Após perder contra os espanhóis na competição continental, Fonseca declarou ter ficado "decepcionado" com a perda da vaga, mas reconheceu que os adversários mereceram a classificação por terem uma "equipe melhor que jogou muito melhor".

O ano foi menos negativo para a equipe graças à quinta colocação no Campeonato Italiano, posição que garantiu a participação na próxima edição da Europa League.

O treinador está no clube da capital italiana desde junho de 2019, quando foi contratado por duas temporadas após passagem de três anos pelo Shakhtar Donetsk.