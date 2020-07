Roma já negocia a renovação de Pellegrini

Paris Saint-Germain e Everton se aproximaram recentemente de Lorenzo Pellegrini para tentar tirá-lo da Roma. Por esse motivo, o clube da capital italiana decidiu iniciar conversas com o jogador para renovar seu contrato, segundo o 'Il Corriere dello Sport'.

Pellegrini é um importante jogador da Roma e, acima de tudo, com um grande futuro pela frente no Olímpico, portanto a diretoria reagiu para evitar uma saída mais do que provável.

Ambas as partes já estão negociando este novo contrato que aumentaria notavelmente a cláusula de rescisão do jogador, acompanhada de um salário mais alto para o protagonista.

O craque italiano tem 29 jogos nesta temporada (26 deles começando como titular) e conseguiu marcar quatro gols e 11 assistências.