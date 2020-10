Roma neutraliza Young Boys e começa Liga Europa com vitória

O Young Boys começou a esboçar um sorriso com o gol de pênalti de Nsame aos 14 minutos do jogo. A entrada da Roma no jogo demorou para acontecer e a equipe suíça dominou o primeiro tempo, mas a romana soube dar a volta por cima.

Os gols do brasileiro Bruno Peres e do italiano de origem albanesa Marash Kumbulla aliviaram a Roma, que conseguiu a virada contra o time da casa em sua estreia na Liga Europa.

A equipe de Paulo Fonseca teve de remar contra a maré desde o primeiro quarto de hora, quando o camaronês Jean Pierre Nsame colocou a equipe suíça na frente.

A Roma só foi acordar na segunda metade. Em cinco minutos, ele mudou a situação. O brasileiro Bruno Peres empatou aos 69 'e aos 74, Marash Kumbulla fez o gol da vitória.