Romagnoli pensa apenas no Milan até 2022

Se existe um zagueiro cobiçado na Europa, esse é Alessio Romagnoli. O jogador do Milan tem estado na órbita de muitos grandes nomes europeus, como o Barcelona, ​​Atlético de Madrid ou Manchester United.

O jogador de 25 anos joga pela equipe italiana desde a temporada 2015/16 e ao longo dos anos se tornou o líder indiscutível da defesa, mas sua situação contratual preocupa a diretoria 'rossonera'.

Seu contrato termina em 2022, o que tem gerado especulações com uma possível saída da equipe comandada por Stefano Pioli. Por este motivo, o zagueiro dispersou os rumores no 'Sport Mediaset' para esclarecer a sua situação no futuro.

"Estou muito bem no Milan e tenho um contrato até 2022 e ainda há um longo caminho a percorrer. Vamos continuar a dar o nosso melhor como sempre e depois veremos", explicou o jogador.

Até a data indicada, a continuidade do jogador italiano dependerá certamente do desempenho da equipe tanto na Serie A quanto na Liga Europa. Neste início de temporada as suas expectativas têm de ser cumpridas, visto que são os líderes da competição nacional e já se classificaram para os 32 avos de final da Liga Europa.