'Romance' entre Neymar e Mbappé chega ao clímax

Por mais de uma hora contra a Atalanta, Neymar tentou de todos os modos fazer a diferença. Por falta de precisão, não o conseguiu, mas provou o seu novo lugar no PSG. O craque brasileiro optou por se tornar um verdadeiro líder técnico em campo. Raramente o camisa 10 brilhou tanto desde sua chegada em Paris há trê anos.

Porém, esse período contra a Atalanta também lembrou que Neymar não pode fazer tudo e principalmente sozinho. Se Batman tinha Robin, Neymar tem Mbappé. É difícil reduzir a importância do francês como coadjuvante, mas o brasileiro tem sido a estrela que Nasser Al-Khelaïfi sempre sonhou.

Finalmente no ápice?

Ele chegaram na mesma temporada, com status diferentes, mas com destinos necessariamente ligados. A amizade entre os dois nunca foi questionada, longe disso. Quando começaram a jogar juntos, eram muitas vezes criticados por se procurarem demais e esquecerem um certo Edinson Cavani.

Nas quartas de final, eles lembraram à todos que estavam mesmo entre os melhores do mundo, apesar de Mbappé estar longe de ser 100%. A relação entre os dois (12 assistências entre eles nesta temporada) está bem estabelecida e foi melhorando com os anos. Se estiverem fisicamente em dia, a dupla é cada vez mais assustadora. Não é Thomas Tuchel quem vai reclamar disso.

"É uma boa mistura entre um driblador que pode fazer passes e Kylian que tem a velocidade, o tempo, que finaliza no final. É uma mistura excepcional. Ambos são excepcionais" , disse Tuchel na última coletiva antes da semifinal contra o RB Leipzig nesta terça-feira, 8 de agosto.

“Amor à primeira vista” entre os dois

Apesar do rótulo de estrelas, Neymar e Mbappé nunca realmente pisaram no pé do outro. Havia algumas dúvidas sobre o relacionamento dos dois, como essa sensação de falta de reconhecimento do campeão mundial no final da temporada passada. Mas desde o início, a química funcionou.

Recém-saído do Mônaco, Mbappé percebeu rapidamente que ainda não tinha legitimidade para ofuscar o brasileiro, já vencedor da Liga dos Campeões. Essa curta “fidelidade” teve o mérito de aproximá-los fora do campo, apesar da barreira do idioma. Além disso, no clã de Neymar, a parceria entre os dois é mais forte do que parece. "O vínculo com Kylian é ainda mais forte do que com Leo Messi", disse uma fonte próxima ao brasileiro.

Constantemente juntos nas redes sociais, eles compreenderam que a cara do PSG a nível internacional são eles. Eles entenderam, especialmente, que a força de um empurra o outro para o sucesso. O fardo de salvador é certamente pesado demais para um, mas com dois em alto nível, eles têm tudo para levar o PSG ao topo da Europa.