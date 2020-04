Romário da Souza Faría, um dos melhores artilheiros da história, vestiu as camisas do Barcelona e Valencia na Espanha, embora sua atuação tenha atingido o auge no Camp Nou e em Mestalla, ele ofereceu mais discordâncias do que bons tempos.

O 'baixinho', já em seu jogo de estreia no Barça, fez três gols contra a Real Sociedad. Sorte de principiante? Não no caso de Romário. Confira abaixo o primeiro gol do brasileiro: