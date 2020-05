Romário 'sobrando': os maiores artilheiros do Vasco neste século

O Vasco tem, na figura de um dos melhores atacantes já produzidos pelo futebol brasileiro, o seu maior artilheiro no século XXI. Mesmo atuando entre os 35 e os 41 anos pelo Cruz-Maltino no período, Romário balançou a rede em 129 oportunidades, mais do que o dobro do segundo colocado com mais gols marcados nas últimas décadas, em levantamento feito pela Goal.

Mesmo sem vencer um título oficial pelo clube no novo milênio (considerado do início do ano de 2001), Romário foi o grande líder de um dos melhores times da história do clube. Resquício da máquina vencedora dos anos 90, o Gigante da Colina chegou a ter quatro jogadores convocados para a seleção brasileira em 2001 (Romário, Euller, Juninho Paulista e Juninho Pernambucano).

O Baixinho tem a companhia de poucos nomes daquele período na lista dos dez principais goleadores, por sinal. Além dele, aparecem o meia Ramon, hoje técnico da equipe principal, e o atacante Valdir Bigode, outro ídolo alvinegro que chegou a assumir o clube interinamente.

O pódio é completado por Élton, centroavante em uma época de reconstrução do clube, no final da década passada, e Leandro Amaral, que chegou a atuar ao lado de Romário em 2006. Revelado também no Vasco, o atacante Thalles, falecido em um acidente de trânsito em 2019, também integra o top 10.

Nomes mais recentes, como Nenê e Alecsandro, também pintam entre os 10 que mais balançaram as redes, mas o único do elenco atual que está na turma é Yago Pikachu. O lateral/meia é o sétimo colocado da lista, com 37 gols marcados.

Vasco: os dez maiores goleadores no século XXI 1º: Romário - 129 gols 2º: Élton - 52 gols 3º: Leandro Amaral - 51 gols 4º: Nenê- 44 gols 5º: Alecsandro - 39 gols 5º (empatado): Morais - 39 gols 7º: Yago Pikachu - 37 gols 8º: Thalles - 35 gols 8º (empatado): Valdir - 35 gols 10º: Ramon - 34 gols