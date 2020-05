Romário, Túlio e mais: quais jogadores dizem ter mil gols no futebol

Marcar mais de 1000 gols em uma carreira é para poucos, pouquíssimos: segundo a IFFHS, Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, só Pelé e Puskas, dois dos maiores jogadores de futebol, chegaram na marca. Enquanto uns se perguntam se Lionel Messi e Cristiano Ronaldo conseguirão alcançar o Rei, outros apontam que isto é impossível.

Assim, até os dois são questionados: muitos afirmam não acreditar que o brasileiro e o húngaro tenham realmente balançado as redes tantas vezes. E não são só eles. Vários outros atletas dizem já ter passando da casa dos milhares de gols, com destaque para os brasileiros Romário e Túlio Maravilha.

Confira os jogadores que falam de ter mais de mil gols marcados!

Romário - quando nasceu, papai do céu apontou pra ele e disse: "esse é o cara."

Caso mais famoso de jogador que diz ter balançado as redes mais de mil vezes, Romário teve até uma grande comemoração depois de seu milésimo gol, marcado de pênalti com a camisa do Vasco diante do Sport.

Levando em conta só jogos oficiais, o Peixe teria marcado "apenas" 747 gols. No entanto, segundo o próprio artilheiro, ele teria balançado as redes por mais de 1002 vezes.

Mesmo com os dados oficiais e a IFFHS afirmando que Romário não tenha chegado a marca, para o herói do tetra, não existem dúvidas: o atleta sempre deixou claro que acredita ter passado dos 1000 tentos. Se você estiver na presença do craque, tomando uma cerveja ou outra e jogando futevôlei, pode ter certeza de que está atuando com um dos grandes artilheiros da história, tendo marcado o milésimo ou não.

Túlio Maravilha e sua busca incansável

Craque e ídolo do Botafogo, Túlio Maravilha mostrou, acima de tudo, que a velha máxima do "brasileiro não desiste nunca" é a mais pura realidade. Buscando o milésimo gol, permaneceu no futebol profissional até 2014, quando já tinha 45 anos.

Segundo a contagem do jogador, marcou o tento de número 1000 pelo Araxá, naquele ano, e logo depois se aposentou pela primeira vez, afirmando estar realizado após chegar à marca. Saiu da aposentadoria tanto em 2018 quanto em 2019, marcando mais um gol e encerrando a sua carreira - por agora - com 1001 gols.

Na contagem oficial, no entanto, Túlio tem "apenas" 578 gols, divididos por seus 34 clubes e pela seleção brasileira.