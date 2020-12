Ronald, do Fortaleza, pode ser denunciado por 'fazer buraco' na marca do pênalti?

Um lance específico deve tomar conta dos debates futebolísticos nessa semana. O pênalti perdido por Pedro no empate em 0 a 0 do Flamengo contra o Fortaleza contou com Ronald fazendo um buraco na região da marca do pênalti. Dificilmente o Rubro-Negro pedirá anulação da partida, mas existe a possibilidade de Ronald ser julgado pelo tribunal de esportes pela atitude.

O árbitro da partida, Rafael Traci, não viu o meio-campista do Fortaleza fazendo essa marca na região do pênalti. Na súmula oficial da partida, disponibilizada pela CBF, o juiz não registrou nada referente a isso.

No intervalo do jogo, transmissão mostra Ronald tentando fazer um buraco na marca do pênalti antes da cobrança de Pedro. Na Central do Apito, Nadine Bastos diz que a atitude se caracteriza como conduta antidesportiva.

Isso abre precedente para que Ronald seja denunciado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Denúncias de atitudes antidesportivas podem render punições de um a seis jogos de suspensão, caso a denúncia seja acatada.