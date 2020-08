Ronald Koeman, o treinador favorito para assumir o Barça

Após o incrível vexame na Liga dos Campeões, com derrota por 8 a 2 frente ao Bayern de Munique, o Barcelona procura um novo treinador para assumir a equipe. Pep Guardiola foi especulado e Mauricio Pochettino ganhou força nos bastidores. Contudo, o grande favorito para a posição é Ronald Koeman, ídolo culé que hoje comanda a seleção da Holanda.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o treinador já foi escolhido pela diretoria culé e um comunicado oficial do clube é esperado até o final desta semana.

Koeman fez grande sucesso no Barcelona como jogador, entre 1989 e 1995, onde se tornou um dos defensores com mais gols na história de LaLiga, e foi personagem fundamental na conquista da Liga dos Campeões de 1991/92, marcando o gol do título na final.

Após deixar o Barcelona, o holandês teve uma rápida passagem Feyenoord, antes de pendurar as chuteiras e iniciar sua carreira como técnico. Ainda como auxiliar, ele integrou a comissão técnica da seleção holandesa e do Barça, antes de se tornar treinador principal.

Então, em 1999/00, Koeman assumiu seu primeiro clube na nova função de comandante, o Vitesse, da Holanda, onde também comandou Ajax, PSV, AZ Alkmaar e Feyenoord, conquistando quatro vezes o Campeonato Holandês e a Copa KNVB, e duas vezes a Supercopa dos Países Baixos (Johan Cruijff Schaal).

Mas Koeman não fez sua carreira como treinador apenas na Holanda. Ele também comandou o Benfica, de Portugal, na temporada 2005/06, onde foi campeão da Supertaça de Portugal, e o Valencia, da Espanha, em 2007/08. Apesar de ter ficado apenas 11 jogos à frente do clube, ele também não passou em branco e conquistou a Copa del Rey daquele ano.

Além disso, Koeman também passou quatro anos na Premier League onde comandou Southampton e Everton, por duas temporadas cada, entre 2014 e 2017, mas não conquistou títulos.

Então, após o período na Inglaterra, o treinador recebeu convite para assumir a seleção da Holanda, no início de 2018. Com contrato válido até a Copa do Mundo de 2022, Koeman rapidamente se destacou, levando a Holanda até a final da da primeira edição da UEFA Nations League, à frente de França e Alemanha. Na final, foi derrotado por Portugal, anfitriã do torneio.

Após o bom desempenho pela seleção, Koeman volta a ser alvo do Barcelona. Antes de Quique Setién assumir o clube, o holandês já havia sido cotado para retornar à Catalunha. Agora, seu nome volta a ganhar força com a diretoria culé.