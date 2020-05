"Ronaldinho batia na minha porta para eu sair e me integrar"

A passagem de Maxi López pelo Barcelona não será lembrado pelos torcedores do Barça com muito carinho. Ele veio do River Plate e teve uma estreia promissora, mas saiu pela porta dos fundos do time logo depois.

Em 'Mundo Deportivo', o atacante lembrou seu tempo em Barcelona e como Ronaldinho tentou integrá-lo de todos os modos à equipe.

"Ele costumava vir chutando a porta da minha casa para entrar e me tirar", lembrou Maxi López. "Nós íamos jantar juntos e ele me mostrava a cidade. Ronaldinho sempre foi assim comigo e com todos os companheiros", continuou o atacante.

"Ele era um garoto que te integrava, dentro e fora do campo, com sua alegria incontrolável de viver. Viemos formar um grupo muito bom e hoje ainda estamos em contato. Rafa Márquez, Guly, Thiago Motta, Belletti... Estávamos muito próximos ", López continuou.

"Entrei para um time com muitos jogadores importantes e eles me fizeram jogar ao lado de Ronaldinho. Nos primeiros dias, foi muito difícil para mim integrar, entender e entrar na dinâmica do grupo", finalizou o argentino.