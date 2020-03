Ronaldinho e Assis ficam livres de acusação no Paraguai

Ronaldinho Gaúcho e seu irmão, Assis, admitiram o erro na situação envolvendo os passaportes falsos, identificados pouco depois de chegarem ao Paraguai, e ficaram livre no processo. Segundo noticiado pelo jornal ABC Color, o Ministério Público do país decidiu não acusar os brasileiros por considerar que ambos foram enganados em “sua boa fé”.

Entretanto, o caso seguirá rumo ao Juizado Penal de Garantias do Paraguai. Ou seja: a decisão final será de um juiz.

“O senhor Ronaldo Assis Moreira, mais conhecido como Ronaldinho, aportou vários dados relevantes para a investigação e atendendo a isso, foram beneficiados com uma saída processual que estará a cargo do Juizado Penal de Garantias”, disse o promotor Federico Delfino para o ABC Color.

Se R10 e seu irmão escaparam, o Ministério Público acusou outras três pessoas envolvidas no caso: Wilmondes Souza Lira, que de acordo com a defesa do ex-jogador foi o responsável pelos documentos falsos, e as paraguaias María Isabel Galloso e Esperanza Caballero (cujos passaportes foram expedido em seus nomes antes da adulteração).

Tanto María Isabel, quanto Esperanza e Wilmondes ficaram em silêncio no depoimento prestado nesta quinta (05).