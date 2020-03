Ronaldinho é flagrado jogando futevôlei na cadeia

Futevôlei é o que o nome indica, um vôlei praticado com as partes do corpo que podem ser usadas para jogar futebol (principalmente pernas e cabeça). E Ronaldinho mostrou na prisão paraguaia em que está detido que nesse esporte também é um gênio.

Quem tem classe jogando futebol também tem jogando futevôlei. E ainda mais se ele é um gênio, um mágico de bola como Ronaldinho. O ex-jogador mostrou que não perdeu o toque, neste jogo improvisado atrás das grades.

Ronaldinho mata o tempo como qualquer outro prisioneiro, mesmo que ele não seja um prisioneiro comum. O resto dos presos deve se deliciar com o fato de ele jogar em sua equipe. E até que o tenha como rival. Nenhum deles, nem em seus melhores sonhos, imaginaria essa cena.