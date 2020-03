Ronaldinho Gaúcho é detido no Paraguai

As más notícias não param de acumular em um Ronaldinho que teve um grande problema nesta quarta-feira no Paraguai.

Conforme observado pelo Ministério do Interior, a estrela brasileira foi presa pela polícia depois de entrar no país com documentação falsa.

As informações indicam que Ronaldinho entrou no país com um passaporte falso. Ele foi encontrado pelas forças de segurança durante uma busca no quarto de hotel onde estava hospedado.

Até agora, nem Ronaldinho nem seu irmão (que está com ele no Paraguai) se pronunciaram sobre os fatos.