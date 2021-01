Ronaldinho Gaúcho, o rei do trap?

Recayd Mob conseguiu o que vários clubes queriam anos atrás: contratar Ronaldinho. O lendário ex-jogador de futebol reapareceu na internet com o grupo de trap para aparecer no videoclipe da sua última canção, pertencente ao projeto 'Tropa do Bruxo'.

No vídeo, que está tendo cada vez mais visualizações no YouTube em ritmo vertiginoso, o brasileiro posa para as câmeras em uma simulação de festa para dar clima à gravação da música. Cercado por várias dançarinas, ele sorri e faz gestos para 'Djonga', o cantor.

Sua presença foi fundamental para tornar a publicação mais famosa. Muitos fãs de futebol foram atraídos por isso para ver se era verdade que o 'Bruxo' estava lá e saíram satisfeitos, é verdade. Com óculos escuros e com um copo na mão, mas lá estava ele.

Vários meses se passaram desde que Ronaldinho foi libertado da prisão. O brasileiro ganhou as manchetes da mídia em todo o mundo por este evento, mas foi no final de agosto quando foi finalmente liberado. Ações como essa mostram que ele está aproveitando a oportunidade para se divertir e impulsionar a cena trap de seu país.