"Ronaldinho não sabe por que foi preso, alguém o enganou"

Sandro Rosell, ex-presidente do Barcelona, foi preso preso acusado de um grande esquema de corrupção. Agora, absolvido das acusações, Rosell diz ter sido vítima de cum complor.

O ex-mandatário concedeu uma entrevista ao jornal 'Mundo Deportivo' onde falou sobre a situação de Ronaldinho Gaúcho, contratado durante a sua gestão, em 2003.

"Ronaldinho não sabe ainda por que foi preso. Alguém o enganou e não explicou a verdade. O futebol é sorriso. Espero que continue pensando em futebol, mas sobretudo que siga sorrindo", disse.

A íntegra da entrevista será divulgada pelo veículo espanhol neste domingo, mas em um trecho adiantado, Rosell volta a insinuar que é vítima de uma trama conspiratória.

"Se eu não tivesse sido presidente do Barça, não teria ido para a prisão. Disso, não tenho a menor dúvida. Também acredito que ninguém teria me investigado empresarialmente ou feito uma perseguição fiscal tão agressiva que ainda tenho 72 notificações da Receita desde que saí do cargo. Antes de ser presidente, era zero inspeção fiscal. Casual?", concluiu.