Ronaldinho, Neymar, Xavi e mundo da bola reverenciam Messi por recorde no Barcelona

Messi continua a fazer história pelo Barcelona. O craque argentino, que já detinha os recordes de maior artilheiro do clube em todos os tempos (760 gols) e jogador mais vezes campeão (34 taças), agora igualou Xavi como atleta que mais vezes representou o Barça em um campo de futebol. Contra o Huesca, pela 27ª rodada de La Liga, Lionel Messi fez o seu 767º jogo com a camisa blaugrana.

A ocasião foi celebrada pelo clube com um belo vídeo de homenagem ao craque, cujo futuro no Camp Nou ainda é incerto apesar de sinais positivos indicando uma permanência estejam animando os torcedores. Grandes nomes do futebol que atuaram com Messi no Barcelona mandaram suas palavras de parabéns. Xavi, inclusive, aproveitou para pedir a permanência do argentino no Camp Nou.

Confira abaixo.

Ronaldinho Gaúcho: “Olá, Leo (Messi), quero te dar os parabéns por todos estes anos de alegria que você nos deu com o Barça”.

Neymar: “Gênio! Para nós você é um fenômeno, um gênio de outro planeta”.

Dani Alves: “Parabéns pelo seu espírito de competição, pelo seu espírito de vencedor”.

Luis Suárez: “Leo é único. Olá, Gordo, você segue batendo recordes e eu queria de te parabenizar por ter alcançado o maior número de jogos pelo Barcelona. Isso diz tudo o que você é como jogador e o que você representa para o Barcelona”.

Andrés Iniesta: “Você é irrepetível. Muitas felicidades por esta marca tão incrível, tão impressionante por tudo o que significa”.

Gerard Piqué: “Messi é mágico. Parabéns por este novo recorde, demonstra o que você tem feito por esta camisa durante todos estes anos. Eu me sinto muito orgulhoso do que você representa para este clube”.

Philippe Coutinho: “Você é um gênio único. Felicidades por este recorde único que conseguiu”.

Mascherano: “Leo, aproveito para te dar os parabéns pelo recorde que você está conseguindo. Ninguém merece ele mais do que você”.

Busquets: “Messi é uma lenda. Muitas felicidades por este novo recorde, que te deixe uma vontade especial por ser daqui, da sua equipe, do seu clube”.

Carles Puyol: “Para mim, o Leo é talento puro. Muitas felicidades por ter alcançado o Xavi em jogos oficiais. Parecia impossível que alguém pudesse conseguir. Você conseguiu. Meus parabéns”.

Deco: “Messi é espetacular. Felicidades, Leo, é um número bonito, muito lindo, igualando a um dos grandes como é o Xavi”.

Xavi: “É uma honra, para mim, que você me supere neste momento em jogos oficiais com o Barça. Te encorajo a seguir adiante, que continue por muitas outras temporadas e muitos outros jogos. A história continua. Parabéns”.