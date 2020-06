Ronaldinho, rumo a três meses preso no Paraguai

O ex-jogador de futebol brasileiro Ronaldinho Gaúcho e seu irmão estão a caminho de cumprir três meses de prisão preventiva no Paraguai, quase ao mesmo tempo que o fugitivo que poderia esclarecer mais o caso, a empresária que supostamente o contratou para processar os passaportes paraguaios com os quais ambos entraram. no país sul-americano, que acabou sendo falso.

Dalia López, que tem um mandado de busca e apreensão internacional, recebeu Ronaldo e Roberto de Assis Moreira no aeroporto de Assunção em 4 de março, em prisão preventiva a partir do dia 6 do mesmo mês e domiciliados em um hotel na capital desde 07 de abril após o pagamento de uma fiança de pouco mais de 1,4 milhões de euros.

De acordo com o que foi publicado nesta quarta-feira pela edição impressa do jornal 'ABC Color', López teria pago cerca de 18.684 euros a pessoal da Diretoria de Identificação e Migração Policial pelos documentos dos dois irmãos.

Os intermediários dessa administração eram, supostamente, dois réus no caso, Sebastián Medina e Iván Ocampos, ambos em prisão domiciliar, segundo a estação de rádio 'Radio Cardinal', do mesmo grupo editorial.

A gestão de ambos também pode incluir documentos para o empresário brasileiro Wilmondes Sousa Lira, outro acusado e preso, quando foi identificado como o contato entre López e os irmãos De Assis Moreira.

De acordo com esta versão, os procedimentos foram realizados por Wilson Arellano, filho de Bernardo Arellano, ex-funcionário da Diretoria de Migração e suspeito de obter os documentos paraguaios dos três brasileiros, por um total de cerca de 16.000 euros.

A esta soma foram adicionados cerca de 12.000 euros depositados no Banco Nacional de Fomento em três contas e em nome de cada uma, como garantia no que se refere ao depósito de estrangeiros, conforme testemunho desses intermediários.

Ronaldinho e seu irmão estão em prisão domiciliar em um hotel no centro de Assunção sob custódia policial e com a proibição de deixar o Paraguai pelo suposto crime de "uso de documentos públicos com conteúdo falso", com expectativa de até cinco anos.