Ronaldinho, sobre sua prisão: "Tem sido difícil"

O Palmaroga Hotel em Assunção se tornou a casa de Ronaldinho. Ele está detido ali depois de ter pago a fiança.

Ronaldinho, sempre com um sorriso na boca, contou como viveu sua prisão até poder sair da penitenciária. "Nem sempre foi fácil, mas tentei manter a alegria fazendo o que faço de melhor, jogando futebol", disse ele ao 'Mundo Deportivo'.

"Só fiquei triste quando não consegui fazer as pessoas felizes...", disse com pesar. Embora, felizmente, diz Ronaldinho, isso tenha acontecido poucas vezes. "Felizmente, tive poucas lesões em meus 20 anos de carreira", disse ele.

Ronaldinho está a caminho de três meses trancado naquele hotel: "Foram 60 longos dias. As pessoas em suas casas devem imaginar como deve ser não poder fazer o que você está acostumado agora com a crise do coronavrius".

Ele aproveitou a oportunidade para enviar uma mensagem para milhares de pessoas que, dia após dia, enviam mensagens de apoio. "Agradeço de todo o coração por esse amor", disse ele.

Finalmente, ele deixou uma mensagem muito especial para a cidade de Barcelona. "Estamos juntos. Será sempre o meu segundo lar", afirmou. E não podia faltar o Barça... "O clube é incrível e seus fãs vivem no fundo do meu coração. Toda a minha história foi linda. Muitos títulos, muitos jogos mágicos... E agora, com a pandemia, pensamos já na próxima temporada. Esta ficou comprometida. Vamos ter que nos adaptar a essa nova normalidade", concluiu.