Ronaldinho sonha em jogar no Gimnasia de Maradona

O jornal 'El Día' publicou nas últimas horas uma notícia que vem dando o que falar. Ao que tudo indica, o entorno de Ronaldinho Gaúcho assegura que o craque sonha em voltar a jogar futebol.

O veículo argentino afirma que o brasileiro quer deixar para trás todo esse momento que está vivendo e voltar a jogar futebol profissionalmente. Para isso, gostaria de ser comandado por Maradona.

Aos 40 anos, 'R10' teria poderia reforçar as filas do Gimnasia de Maradona, muito embora, ainda não tenham iniciado nenhum tipo de contato entre as partes.

'El Día' completa que se trata de uma possibilidade avaliada por Ronaldinho e seu entorno e que encontraria eco em pessoas próximas a 'Don Diego'.